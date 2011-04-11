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Dünya

KİK'DEN YEMEN İKTİDARINA ÇAĞRI RİYAD (A.A)

11 Nisan 2011 01:23

-KİK'DEN YEMEN İKTİDARINA ÇAĞRI RİYAD (A.A) - 10.04.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı devlet başkanı yardımcısına devretmesi ve muhalefetin, geçiş hükümetin başına geçmesine izin vermesi çağrısında bulundu.  KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada, Salih hükümetinin ve Yemen muhalefetinin, ülkenin "birliğini, güvenliğini ve istikrarını" ele almak üzere Suudi Arabistan'da görüşeceklerini bildirdi. Açıklamada, KİK'in himayesinde yapılacak toplantının, "devlet başkanının, yetkilerini devlet başkanı yardımcısına devrettiğini duyurması" dahil olmak üzere ilkelere dayalı olacağı, ayrıca Yemen muhalefetinin liderliğindeki geçiş hükümetinin, anayasal reformlar ve yeni seçimlere hazırlanacağı belirtildi.

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