-KİK ÜLKELERİNDEN İRAN'A TEPKİ RİYAD (A.A) - 03.04.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, "İran'ın içişlerine karışmasından derin kaygı duyduklarını" bildirdi. Suudi Arabistan'ı başkenti Riyad'da KİK dışişleri bakanları toplantısından sonra yayınlanan açıklamada, İran'ın, 6 KİK üyesi ülkenin içişlerine "müdahaleyi sürdürmesini" reddettiği kaydedildi. İran'ın, Bahreyn'de nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin, siyasi haklar talebiyle Sünni hanedan yönetimine karşı düzenlediği gösteriler üzerine Suudi Arabistan'ın Bahreyn'e asker göndermesini eleştirmesini içişlerine müdahale olarak niteleyen KİK üyesi ülkelerin açıklamasında, İran'ın beyanlarının "düşmanca ve provokatif" olduğu ifade edilerek kınandı. Washington'ın yakın müttefiki olan ve ABD'nin 5. Filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'de bir ayı aşkın zamandır süren gösterilerin başlamasından birkaç hafta sonra Sünni kraliyet yönetimi, sıkı yönetim ilan etmiş ve gösterileri bastırmak için Suudi Arabistan'dan asker desteği almıştı.