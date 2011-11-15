T24 LogoT24 Logo
Dünya

KİK: Suriye'nin zirve çağrısı faydasız DUBAİ (A.A) 

15 Kasım 2011 18:41

-KİK: Suriye'nin zirve çağrısı faydasız DUBAİ (A.A) - 15.11.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'nin acil Arap zirvesi yapılması çağrısının "faydasız" olduğunu bildirdi. KİK Genel Sekreteri Abdüllatif El Zeyani, Konsey'in, Fas'ın başkenti Rabat'ta yarın Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı yapılacağı için, bu koşullarda bir Arap zirvesi düzenlemeyi yararsız gördüğünü belirtti. Zeyani, 6 Körfez ülkesinin, Arap Birliği'nin Suriye'de kan dökülmesine son verilmesi çabalarına desteğini sürdürdüğünü de kaydetti. Bu arada Mısır haber ajansı MENA, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin, Suriye'nin zirve talebini 22 üye ülkeye ilettiğini, zirve yapılabilmesi için 15 ülkenin onayının gerektiğini söylediğini duyurdu.   Suriye, Arap Birliği'nin üyeliğini hafta sonunda askıya almasının ardından dün acil zirve çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24