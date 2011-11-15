-KİK: Suriye'nin zirve çağrısı faydasız DUBAİ (A.A) - 15.11.2011 - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'nin acil Arap zirvesi yapılması çağrısının "faydasız" olduğunu bildirdi. KİK Genel Sekreteri Abdüllatif El Zeyani, Konsey'in, Fas'ın başkenti Rabat'ta yarın Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı yapılacağı için, bu koşullarda bir Arap zirvesi düzenlemeyi yararsız gördüğünü belirtti. Zeyani, 6 Körfez ülkesinin, Arap Birliği'nin Suriye'de kan dökülmesine son verilmesi çabalarına desteğini sürdürdüğünü de kaydetti. Bu arada Mısır haber ajansı MENA, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin, Suriye'nin zirve talebini 22 üye ülkeye ilettiğini, zirve yapılabilmesi için 15 ülkenin onayının gerektiğini söylediğini duyurdu. Suriye, Arap Birliği'nin üyeliğini hafta sonunda askıya almasının ardından dün acil zirve çağrısında bulunmuştu.