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Dünya

KİK BARIŞ PLANINI KABUL ETTİ SANA (A.A)

24 Nisan 2011 02:21

-KİK BARIŞ PLANINI KABUL ETTİ SANA (A.A) - 23.04.2011 - Yemen'de iktidar partisi, Körfez ülkelerinin krizi sona erdirmek için hazırladığı siyasi geçiş planını tamamen kabul ettiğini bildirdi. Parti sözcüsü Tarık Şami, Reuters'a yaptığı açıklamada, ''İktidar partisi, KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) dışişleri bakanlarına planı tamamen kabul ettiğini iletti'' dedi. Yemen muhalefeti ise milli birlik hükümeti kurulması dışında planı kabul ettiğini bildirdi. Muhalefet lideri Yasin Numan, ''Muhalefet bu girişimi, milli birlik hükümetinin kurulması dışında memnuniyetle karşılıyor'' ifadesini kullandı. Muhalefet Sözcüsü Muhammed Gahtane de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in otoritesi altında hizmet vermeyi reddettikleri için birlik hükümeti kurulması dışında planı kabul ettiklerini söylemişti. Körfez ülkelerinin önceki gün sunduğu yeni plan, devlet başkanlığı seçimiyle sonuçlanacak 3 aylık bir geçiş süresi öngörüyor. Protestolara hemen son verilmesini isteyen plan, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in planın imzalanmasından sonraki bir ay içinde istifa etmesi ve yetkilerini başkan yardımcısına bırakmasını öngörüyor. Bunun karşılığında Salih kovuşturmaya uğramayacak. Plana göre, muhalefetin öncülük ettiği bir birlik hükümeti Salih'in istifa etmesini takiben iki ay içinde devlet başkanlığı seçimini düzenleyecek.  

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