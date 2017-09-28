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KİHAYKO'nun iddiası: 15 sokak köpeğini zehirlediler

ADANA, (DHA)- ADANA'da Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, Seyhan İlçesi'ne bağlı Akkapı Mahallesi'nde son 1 ay içinde 15 sokak hayvanının zehirlendiğini söyledi

28 Eylül 2017 15:04

ADANA, (DHA)- ADANA\'da Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, Seyhan İlçesi\'ne bağlı Akkapı Mahallesi\'nde son 1 ay içinde 15 sokak hayvanının zehirlendiğini söyledi.
Mahallede kimliği belirsiz kişiler tarafından tavuk etine tarım ilacı katılarak sokak hayvanlarına verildiğini belirten Metin Yıldırım, 15 köpeğin telef olduğunu kaydetti. Yıldırım, şöyle dedi:
\"Yapılan insanlık dışı bu vahşet Akkapı Mahallesi\'nde sık sık yaşanıyor. Son bir ay içinde bizim belirlediğimiz 15 masum hayvan zehirlenerek öldürüldü. Yaşam hakları kanunla güvence altına alınan bu hayvanları zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyoruz.\"
Yıldırım, tüm belediyelerin kısırlaştırma ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini de kaydetti.

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