Kiğılı: Kopmuş düğmelerinizi getirin dikelim, 10 Kasım'da önümüzü birlikte ilikleyelim

1938 doğumlu erkek moda markası Kiğılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘önünde düğmelerini ilikleyen' bir reklam filmi yayınladı.

“Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir” diyen Kiğılı 10 Kasım için hazırlanan filminde bir saygı belirtisi olan düğme iliklemekten yola çıktı ve markası ne olursa olsun, düğmesi kopmuş ya da sökülmüş ceketlerin düğmelerini 9 Kasım’da ücretsiz dikmek için mağazalarına beklediğini belirtti.

Videoda “Kopmuş düğmelerinizi getirin dikelim, 10 Kasım’da önümüzü birlikte ilikleyelim” denildi.

Kiğılı hakkında

Kiğılı, resmi internet sitesinde şirket hakkında özetle şu bilgileri veriyor:

"1938 yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla kurulan markamız 1965 yılında üretime geçti. İlk mağazamız 1969 yılında Beyoğlu’nda açıldı. Kurulduğumuz günden bugüne koşulsuz müşteri memnuniyeti amacıyla çalışıyor, bu başarımızı bugün Türkiye sınırlarının ötesine taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bugün Türkiye’de 62 ilde, 207 mağaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Makedonya 17 mağaza, 7 corner olmak üzere toplam 24 mağazamızla hizmet veriyoruz. Dünya üzerine yayılmış 300’e yakın satış noktasına haftada 150.000 adet üzerinde ürün gönderiyoruz.Kiğılı olarak, dünya moda devlerinden biri olma vizyonuyla çalışırken; erkek giyimi denince akla gelen ilk 10 küresel markadan biri olmayı hedefliyoruz."