Kiev'in üstünlüğü



Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nun 6. ve son maçında Salı gecesi evinde F.Bahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev Avrupa mücadelelerinde Türk takımlarının adeta ''belalısı'' oldu.



Geçmişte yapılan maçlarda Türk takımlarının canını çok yakan Ukrayna temsilcisi, eleme turlarında 6 Türk ekibiyle eşleşmesinde 5 kez turu geçen taraf oldu.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 3 kez karşılaştığı Dinamo Kiev'e karşı galibiyet elde edemezken, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



Sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki ilk maçta Kadıköy'de 0-0 berabere kaldıkları Dinamo Kiev'e, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 3-1 yenilip, İstanbul'da 2-2 berabere kalarak elenmişti.



Türk takımlarından yalnızca Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında elemede turu geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde eşleştikleri Ukrayna ekibi karşısında 3-1 ve 0-0'lık skorlarla turu geçmesini bildi.



Ukrayna temsilcisi 1974-75 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursaspor'u, 1981-82 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Trabzonspor'u, 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda Beşiktaş'ı, 2004-2005 sezonunda da Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti.



Dinamo Kiev'in Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:





Sezon Rakip Organizasyon Sonuçlar



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1974-75 Bursaspor Kupa Galipleri Kupası 0-1, 0-2 (D)



1981-82 Trabzonspor Şam. Kulüpler Kupası 0-1 (D), 1-1



1986-87 Beşiktaş Şam. Kulüpler Kupası 0-5, 0-2 (D)



2002-03 Beşiktaş UEFA Kupası 3-1, 0-0 (D)



2004-05 Trabzonspor Şam. Ligi Ön Eleme 2-1 (D), 0-2



2006-07 Fenerbahçe Şam. Ligi Ön eleme 1-3 (D), 2-2



2008-09 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 0-0, ?



Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 21 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü.



Not: Skorlarda ilk takım olarak Türk ekipleri yazılmış

