Kiev'den teslim olun çağrısı



Kiev yönetimi ülkenin doğusunda, Rus ayrılıkçılara karşı yürüttüğü mücadele operasyonunu sertleştiriyor. Bölgede sağlanan ateşkes süresinin dolmasının ardından Kiev yönetimi Rus ayrılıkçılara teslim olmaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Heletey, “teröristler” tüm silahlarını bırakana kadar yeniden bir ateşkesin ya da görüşmelerin mümkün olmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamanın üzerine Kiev yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını ve şimdiye kadar yapılan kriz görüşmelerinin hiçbirinde Rus ayrılıkçıların teslim olmaları konusuna yer verilmediğini söyledi. Kiev'in şartsız karşılıklı ateşkes sağlanmasını kabul etmesi gerektiğini belirten Lavrov, Kiev yönetiminin aynı zamanda Rus ayrılıkçıları terörist olarak adlandırıp, ültimatomlar vermekten de vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise kısa süre önce hâlihazırda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk kentlerini ayrılıkçılardan temizleyeceğini açıklamıştı. “Terörle mücadele operasyonunu” genişleten Poroşenko, operasyonun başındaki ismi de değiştirmişti.

Donetsk ve Lugansk kentlerinin ablukaya alınmasının planlandığı belirtilirken, Donetsk Belediye Başkanı Aleksandr Lukyanşenko, ordunun Donetsk'i bombalamayacağını taahhüt ettiğini ve belirli hedefleri vurarak, Rus ayrılıkçılardan kurtardığını açıkladı.

Kiev mali sıkıntı içinde

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, aylardır süren çatışmalar nedeniyle Kiev yönetiminin büyük bir mali sıkıntıyla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Sadece Lugansk ve Donetsk kentlerinin yeniden yapılandırılması kapsamındaki projeler için 500 milyon euroya ihtiyaç olduğunu belirten Yatsenyuk, bu paranın nereden bulunacağını bilmediklerini belirtti.

Öte yandan doğu kentlerindeki Rus ayrılıkçılar, Kiev yönetiminden Donetsk ve Lugansk kentlerindeki sivil halkın kentleri güvenli şekilde terk edebilmeleri için kaçış yolları oluşturulmasını talep ediyor. Rus ayrılıkçılar Kiev yönetiminin aynı zamanda kaybolan ve rehin tutuldukları iddia edilen az 400 ayrılıkçının akıbetine de açıklık getirmesini isteniyor.