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Dünya
Deutsche Welle

'Kiev’de uzlaşı sağlandı'

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhalefet ve AB temsilcileriyle yapılan görüşmede uzlaşı sağlandı. Muhalefet ve AB tarafından henüz bir doğrulama gelmedi.

21 Şubat 2014 11:02


Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile muhalefet ve AB temsilcileri arasında gece saatlerinde yürütülen görüşmeler sabah saatlerinde yarıda kesilmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ilerleyen saatlerde AB temsilcileriyle uzlaşıya varıldığı belirtildi. Gün içinde bir anlaşma imzalanacağı açıklandı ancak içerik hakkında bilgi verilmedi. Ancak muhalefet ve AB tarafından henüz bir doğrulama gelmedi.

Avrupa tarafında müzakerelere Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Polonyalı mevkidaşı Radoslav Sikorski katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arabuluculuk yapması için insan hakları savunucusu Vladimir Lukim'i gönderdi. ABD ise görüşmelere telefonla dâhil oldu.

AB'nin müzakereler sırasında, iktidar mücadelesinin çözümü için bir yol haritası sunduğu belirtildi. Planda muhalefetin katılımıyla bir geçiş hükümetinin kurulması, anayasa reformu ve yıl içinde seçimlere gidilmesi önerileri yer alıyordu. Rus Itar-Tass haber ajansına göre, Ukrayna parlamentosu sözcüsu yardımcısı, cuma günü meclisin, devlet başkanının gücünü sınırlayan 2004 yılı anayasasına dönüş konusunu tartışacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier yaptığı açıklamada, çözümün sadece Ukrayna'da mümkün olduğunu ve bunun siyasi diyalogla yapılabileceğini vurgulamıştı.

Öte yandan perşembe günü Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, Ukrayna'da insan hakları ihlalleri ve şiddetten sorumlu olanlara seyahat yasağı getirilmesi ve hesaplarının dondurulması gibi yaptırım kararları almıştı. Ancak önlemler Kiev'de yeni şiddet olayları yaşandığı takdirde yürürlüğe girecek. Brüksel öncelikle Kiev'deki diplomatik çabaların sonuçlanmasını bekleyeceğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise perşembe akşamı Putin ve ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in iki lideri Alman Dışişleri Bakanı'nın Kiev'deki misyonu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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