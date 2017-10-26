Kiev'de patlama; yaralılar arasında bir milletvekili de var

Ukrayna İçişleri Bakanı sözcüsü, patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğunu, patlama sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen bombalı saldırıda Milletvekilleri İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu bildirildi.

Vekilin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.