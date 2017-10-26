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Dünya

Kiev'de patlama; yaralılar arasında bir milletvekili de var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldi

26 Ekim 2017 02:20

Ukrayna İçişleri Bakanı sözcüsü, patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğunu, patlama sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen bombalı saldırıda Milletvekilleri İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu bildirildi. 

Vekilin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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