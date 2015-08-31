Kiev'deki patlamada 1 polis öldü, 100'den fazla yaralı var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki parlamento binasının dışındaki pretesto gösterileri sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın el bombasından kaynaklandığı bildirildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamentonun önünde atılan bomba paniğe yol çatı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların talebi doğrultusunda bölgelerin merkezi yönetime geçmesini sağlayan anayasa değişikliği protesto edilirken atılan el bombası sonucu 1 polis hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişinin yaralandı.

Protesto sırasında polis kordonunun gerisine el bombası atıldı. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Olayda çoğunluğu kolluk kuvvetlerinden olmak üzere yaklaşık 50 kişi yaralandı. Yaralanın iki askerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis grubu dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

Ayrılıkçı bölgeler Donbas ve diğer yerel yönetimlerin etkisini artırmak için yapılan toplantı sırasında Ukrayna parlamentosu Rada'ya yüzlerce kişi baskın düzenledi. Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Kiev'de gerçekleşen devrim ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından Doğu Ukrayna'da iç savaş patlak vermişti. Donetsk ve Lugansk tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan ederken, Şubat ayında imzalanan Minsk Anlaşması ile ateşkes sağlanmıştı. Buna göre Kiev'in Donbas olarak tanımlanan Rusya yanlısı bölgenin statüsü ile ilgili değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, yerel yönetimlerin güçlerinin artırıldığı sınırlı bir düzenleme ile süreci tamamlamak isterken, aşırı sağ gruplar ülkenin bölüneceği iddiası ile bu adıma şiddetle karşı çıkıyor.