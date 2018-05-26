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Spor

Kiev'de metroda bomba ihbarı 

Sonat KEREM / Kiev,(DHA) -  Şampiyonlar Ligi finalinin apılacağı Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı bildirildi

26 Mayıs 2018 18:14

Sonat KEREM / Kiev,(DHA) - 

Şampiyonlar Ligi finalinin apılacağı Kiev\'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonunun kapatıldığı bildirildi.
Kiev Metrosunun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, \"Dnepr\", Gidropark\", \"Levoberejnaya\", \"Arsenalnaya\" ve \"Geroev Dnepra\" metro istasyonları bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı.
Tüm yolcuların tahliye edildiği, istasyonlarda arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  
Kiev\'de bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle merkezdeki çoğu cadde trafiğe kapatılırken, Liverpool ve Real Madrid taraftarları kendilerine ayrılan fan zonelarda maç saatini bekliyor.

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