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Dünya

Kiev’de bombalı saldırı: Ukrayna ordusunda görevli istihbaratçı öldü

Ukrayna’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş, gazeteci Pavel Sheremet ölmüştü

27 Haziran 2017 18:55

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, bugün sabah saatlerinde askeri istihbaratta görevli üst düzey bir subay, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldü

Reuters’in haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın bir terör saldırısı olduğu ve askeri istihbaratta görevli Albay Maksim Shapoval’ın bombanın  infilak etmesi sonucunu hayatını kaybettiğini belirtildi. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna polisi tarafından saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, saldırının arkasında kimin olabileceği de açıklanmadı.

Ukrayna’da en son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve gazeteci Pavel Sheremet, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Kievbombalı saldırıUkrayna ordusuMaksim Shapoval

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