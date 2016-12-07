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Spor

Kiev’de Beşiktaş taraftarına havai fişekli saldırı; yaralılar var!

"Taraftarları tekerlekli sandalyelerle uçağa getirtiyorlar”

07 Aralık 2016 01:38

Şampiyonlar Ligi grup maçı için Ukrayna’nın Kiev kentine giden Beşiktaşlı taraftarlar, Dinamo Kiev’li taraftarların saldırısına uğradı. Saldırganlar havai fişek de kullandı.

Yüzleri maskeli ve asker üniformalı kişilerin saldırısı sırasında, yaralananların bazıları ilk tedavilerinden sonra maçı izleyemeden, Ukrayna Hava Yollarına ait uçakla, Kiev saati ile saat 20.00’de Türkiye’ye hareket etti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaralı taraftarların durumunun anlatan bir iş adamı, "Çok perişan durumdalar, uçak boşken yaralılar nedeniyle bir anda doldu. Anlattıklarına göre, Beşiktaşlılar’a saldıranlar, maskeli kişiler, bazılarının neredeyse suratı tam anlamıyla dağılmış durumda. Taraftarları tekerlekli sandalyelerle uçağa getirtiyorlar” dedi.

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