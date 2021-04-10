Kiev-Moskova hattında gerilim üst seviyedeyken Ukrayna lideri Zelenski bugün Türkiye'ye geliyor

Kiev-Moskova hattındaki gerilim üst seviyedeyken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için bugün Türkiye'ye gelecek.

Toplantı, Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan ve Zelenski başkanlığında İstanbul'da gerçekleşecek.

İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacak.

Görüşmelerde ayrıca, Kırım Tatarı soydaşların hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna ve Türkiye arasında savunma sektöründe yoğun işbirliği bulunuyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14 Aralık 2020'de korvet ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı.

Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Putin, Türkiye'nin Montrö Anlaşması'nı korumasının önemini vurguladı ve "Ukrayna'yı ülkenin doğusunda kışkırtıcı hamleler yapmakla" suçladı.

Rusya, Ukrayna sınırına 2014'ten bu yana en büyük asker yığınağını yapmış durumda.