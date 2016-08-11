Kiev ile Moskova arasında gerilim tırmanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım yakınlarında ve Ukrayna’nın doğusunda bulunan tüm askeri birliklere teyakkuz emri verdiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da ülkenin güneyinde dünden bu yana askeri tatbikat yapıldığı, ancak bunun önceden planlanmış olduğu belirtildi.

Putin Ukrayna’yı saldırı planlamakla suçluyor

Poroşenko’nun teyakkuz emri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı terör stratejisiyle bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemekle suçlamasının ardından geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı özel timlerin Kırım'a sızmaya çalıştığını ve bunun engellenmesi için düzenlenen operasyonda bir FSB mensubu ile bir Rus askerin öldüğünü iddia etmişti.

FSB’nin bu yöndeki açıklamaların ardından Putin, bir güvenlik zirvesi düzenledi ve Kremlin’den yapılan açıklamada zirvede "Kırım halkının ve yarımadadaki altyapının güvenliği için alınacak ek tedbirlerin" görüşüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamada ise Rusya’nın yönelttiği suçlamaların kanıtlanamadığı vurgulandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin sözcüsü, Rus yetkililerin iddialarının şu ana kadar tarafsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını kaydetti. Sözcü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Kırım’a giremediğini hatırlattı. ABD hükümetinden de aynı yönde bir açıklama geldi.

Alman hükümeti ise Rusya ve Ukrayna’ya tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında, "Her iki taraftan da gerilimin tırmanmasına neden olabilecek adımlardan kaçınmalarını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) de Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna krizindeki son gelişmeleri ele almak için toplanacağını açıkladı.

Poroşenko'dan telefon trafiği

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Poroşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile kendisi arasında telefon görüşmesi ayarlaması için Dışişleri Bakanlığı'nı görevlendirdiği bildirildi.