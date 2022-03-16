Kiev, güne yine patlamalarla başladı

T24 Dış Haberler

Kiev'de çarşamba günü erken saatlerde patlamalar meydana geldi. Acil durum servisleri iki apartmanın isabet aldığını ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine saldırıyı yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleştirildi. Salı günü Kiev'de 35 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AFP'nin aktardığına göre Kiev'de çarşamba sabahı güneş doğduktan sonra üç patlama duyuldu ve duman görüldü.

Acil durum servisleri, saldırıya uğrayan bölgeden 35 kişinin de tahliye edildiğini belirtti.

Şehirde getirilen kısıtlamalar yüzünden gazetecilerin saldırıya uğrayan bölgeye gidemediği belirtildi.