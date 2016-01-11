Kiev gece hayatından bir kesit; Rus pilotun infazı 'canlandırması'

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir gece kulübünde, “Rusya düşmanlığı” adıyla düzenlenen bir partide, Türkiye’nin düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotunun öldürülmesi canlandırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sosyal medyada yayılan videoda yer alan görüntülere göre, IŞİD militanı rolündeki bir kişi, sahnede diz çöken ve Rus pilotu temsil eden, gözleri mendille kapatılmış birinin boğazını, elindeki bıçakla keser gibi yaparken gülüyor. Sahnede bu görüntü yaşanırken, fonda IŞİD’in infaz videolarında kullanılan Arapça müzik çalıyor.

“Temsili infaz” sırasında gece kulübündeki programın sunucusu, “Hüküm vakti geldi. Bizim topraklarımıza giren her Rus’u bu son bekliyor. Size eğlenmenizi ve bu Rus’tan daha neşeli olmanızı tavsiye ediyorum. Başkalarının topraklarına, Türkiye’nin topraklarına girmemelisiniz” sözleri işitiliyor. Bu arada gece kulübünde bazı kişiler sahneyi alkışlarken, bazıları da cep telefonlarıyla video ya da fotoğraf çekiyor.

“Ukrayna’da şimdi de Rus pilotunun infazı ile eğleniyorlar”

Bu görüntüler Rusya’da bazı federal TV kanalları dahil, medyada yaygın olarak gösterildi. Komsomolskaya Pravda haberi, “Ukrayna’da şimdi de Rus pilotunun infazı ile eğleniyorlar” sözleriyle verdi. Video, Rusya’daki sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Haberlerin altındaki yorumlarda ve atılan mesajlarda Rus ve Ukraynalılar arasında sert tartışmalar dikkat çekti.

24 Kasım’da Rusya’ya ait Su-24 savaş uçağı Türk F-16 jetleri tarafından düşürülmüş, Türkiye olayın Türk hava sahasında, Rusya ise Suriye sahasında yaşandığını iddia etmişti. Düşen uçağın iki Rus pilotundan biri yaralı olarak kurtulurken, paraşütle atlayan diğer pilot bölgedeki teröristlerin eline geçmiş ve vurularak öldürülmüştü.