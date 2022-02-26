Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya sınır kapısında ulaştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Romanya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.
Türk vatandaşlarının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliyesine devam ediliyor.
Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Romanya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği bildirilirken, tahliye otobüslerinin Romanya sınır kapısındaki trafik yoğunluğu nedeniyle durduğu öğrenildi. (İHA)