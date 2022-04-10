Kiev'de Zelenski ve Johnson'a Ukrayna direnişinin sembolü olarak görülen seramik horoz hediye edildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya’nın başlattığı savaşta Ukrayna direnişinin sembolü hâline gelen seramik horoz hediye edildi. Borodianka şehrinde bombardımanda bir mutfak dolabında hasar görmeden kalan seramik horoz, direnişte bir sembol olarak görülmüştü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’nın desteğini göstermek üzere Kiev’e giden Boris Johnson ve Ukrayna lideri Zelenski Kiev sokaklarındayken bir kadın, iki lidere seramik horoz hediye etti.

Ukrayna’nın Borodianka şehrinde Rus bombardımanı altında kalan bir evde yalnızca mutfaktaki seramik horozun hasar görmediğinin görülmesiyle, horoz bir sembol olarak görülmeye başlamıştı.

Zelenski, Borodianka’da durumun Rus güçlerinin çekilmesiyle katliamın ortaya çıktığı Buça’dan da kötü olduğunu söylemişti.