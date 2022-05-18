Kiev'de ilk savaş suçları duruşması bugün başlıyor

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün Rusya'nın saldırısıyla ilgili ilk savaş suçları duruşması yapılacak.

21 yaşındaki Rus asker Vadim Şişimarin, Kiev'deki Solomyanski bölge mahkemesinde yerel saatle 14.00 sularında hakım karşısına çıkacak. Rus asker, savaş suçları işlemek ve 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeyinde 62 yaşındaki bir adamı önceden planlayarak öldürmekle suçlanıyor.

Şişimarin'in AFP'ye konuşan avukatı Viktor Ovsiannikov, "O ne ile suçlandığını anlıyor" dedi ve ne tür bir savunma yapacakları ile ilgili detay paylaşmadı.

Siberya'nın İrkutsk şehrinden gelen asker, suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

Ukraynalı yetkililer, Şişimarin'in kendileriyle işbirliği yaptığını ve savaşın başlamasından 4 gün sonra meydana gelen olayın detaylarını paylaştığını belirtti.

Şişimarin 4 askerle birlikte çaldığı bir otomobilin camından ateş ederek 62 yaşında bir sivili öldürdüğü iddia ediliyor.

Mayıs ayının başında yayınlanan bir videoda Şişimarin, Ukrayna'ya savaşmaya annesini finansal olarak desteklemek amacıyla geldiğini belirtmiş ve cinayetle ilgili olarak; "Bana vurmam emredildi ben de bir kere vurdum. O düştü ve biz de yolculuğumuza devam ettik" demişti.