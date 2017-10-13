Kiev Büyükelçisi Tezel: "Türkiye'nin güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyacı var" 

Sonat Kerem,Kiev, 13 Ekim (DHA)- Türkiye Kiev Büyükelçi Yönet Can Tezel, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği\'nin (TUİD) Zaporoje Temsilciliği açılışında konuşan Tezel, “Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlenmesi mutluluk verici. Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın Ukrayna ziyaretinde de buna şahit olduk. Ukrayna’da Türk iş dünyamızın temsilciliklerinin sayısının giderek artmasından dolayı memnunuz. Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk şirketleri çoğalmaya devam ediyor” dedi.

Ukrayna basınına açıklamalarda buunan Tezel, “Ukrayna’daki Türk işadamları dernekleri Ukrayna ile Türkiye iş toplumlarının yakınlaşmasına katkı sağlıyor ve Türk şirketlerine Ukrayna’da faaliyet göstermeleri konusunda ilham veriyor. Ukrayna’da var olan bazı sorunlar herkesin malumu. Ancak Ukrayna’nın potansiyelinin farkındayız. Fakat artık potansiyelden bahsetmeyi bir kenara bırakıp, somut adımlar atmalıyız. Türkiye ve Ukrayna, sahip oldukları avantajları birleştirerek daha etkin hale gelebilirler. Türk iş dünyası, Ukrayna’da adil rekabet ortamını arzuluyor. Türk şirketleri ürün ve hizmelerinin kalitelesine güveniyorlar. Türk iş dünyası ayrıca Ukrayna’da ortaklık yapılarında da yer almaya hazır” diye konuştu.

Ukrayna’nın çeşitli reformları hayata geçirmeye ve hukuk ve demokrasi alanlarında gerekli adımları atmaya ihtiyacı olduğunu belirten Tezel, “Ukrayna’da sorunlar olduğu doğru, ama Ukrayna’nın geleceği parlak. Türkiye’nin güçlü bir Ukrayna’ya ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna’da yatırmların korunması konusunun öneminin altını çizen Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların son Kiev ziyaretinde iki ülke devletleri arasında bu konuda da anlaşma imzalandığını hatırlattı.

TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan ise, Zaporoje’nin Ukrayna’nın sanayi merkezi olması nedeniyle TUİD’in bu kentte temsilciliğinin faaliyet göstermesinin önemli olduğunu belirtti. TUİD Zaporoje Temsilcisi Mesut Erk’in derneğin kurucuları arasında yer aldığını söyleyen Pehlivan, “Zaporoje’de Türk sermayesine çok dost bir yapılanma var. Dostumuz, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamilov’un da her zaman bize bu konuda desteklerini gördük. THY’nin Zaporoje’de uçmaya başlaması sonrası, TUİD’in burada temsilcilik açması bir zorunluluk haline gelmişti” dedi.

Açılışa Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, TUİD Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, TUİD Zaporoje Temsilcisi Mesut Erk ve Halil Zeybek, THY Zaporoje Müdürü Şenol Sakallı, Zaporoje Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Şamilov, Zaporoje Belediye Başkan Yardımcısı Anatoliy Pustavarov, TUİD yöneticileri ve işadamları katıldı.