Kiev Belediye Başkanı'ndan Almanya'nın '5 bin kasklık yardım'ına tepki: Şaka olmalı, bir dahakine yastık mı göndereceksiniz?

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, potansiyel Rusya işgali karşısında Almanya'nın Ukrayna'ya destek olarak "5 bin kask" yollayacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Alman tabloidi Bild'e konuşan Kliçko, "5 bin kask teklifi bir şaka olmalı" dedi ve "Berlin bir dahaki sefere yastık mı yollayacak?" diye sordu.

Eski bir boksör olan Kliçko, açıklamanın kendisini şoke ettiğini söylerken, "Almanya Savunma Bakanlığı, karşımızda bizi her an işgal edebilecek, kusursuz ekipmanlara sahip bir Rus ordusu olduğunu anlamamış" dedi.

Klitçko, "Almanya'nın bir sonraki desteği ne olacak? Yastık mı?" diye sordu.

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik de karara tepki göstererek, Berlin 5 bin kask desteğinin "tamamıyla sembolik bir hamle olduğunu" söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna Büyükelçiliği'nden bir mektup aldım. Özellikle kasklar olmak üzere askeri ekipman istediler. Ukrayna'ya 5 bin kask yollayarak açıkça 'sizin yanınızdayız' sinyali vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Almanya, birçok NATO müttefikinin aksine Ukrayna'ya silah gönderilmesi fikrine mesafeli durmuştu.

New York Times, dün ilk sayfasında yer verdiği haberde birçok Batı ülkesinin Ukrayna krizi kapsamında Doğu Avrupa ve Baltıklardaki NATO müttefiklerine güvence verecek hamleler yaptığını belirtirken, "Almanya'nın son günlerde yaptıklarından çok yapmadıklarıyla öne çıktığını" belirtti. NYT, "Almanya 2. Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'ya güvenlik konularında liderlik etme konusundaki isteksizliğini ve Rusya'ya karşı çıkmak yerine onunla uzlaşma içgüdüsünü aşamıyor" yazdı. Gazete, Almanya'nın Rusya'ya yönelik güçlü önlemler almaktan kaçınmasının müttefik olarak güvenilirliği konusunda şüphe; ve Rusya'nın Almanya'yı Avrupa'yı bölmeye çalışmak için kullanabileceği konusunda endişe yarattığını ifade etti.