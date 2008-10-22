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Spor

Kiev altın buldu !..

Porto ile Dynamo Kiev arasında oynanan maçta, Ukrayna temsilcisi deplasmandan altın değerinde bir 3 paunla döndü.

22 Ekim 2008 03:00

Fenerbahçe'nin grubundaki diğer karşılaşma Porto ile Dynamo Kiev arasında oynanırken, Ukrayna temsilcisi deplasmandan altın değerinde bir 3 paunla döndü. Kiev rakibini tek golle geçmeyi başararak büyük bir avantaj elde etti.


Portekiz'de oynanan karşılaşmada Dynamo Kiev rakibine göre daha iyi bir futbol ortaya koyarken, Ukrayna ekibine karşılaşmadaki galibiyet golünü getiren futbolcu 27. dakikada attığı golle Olexandr Aliyev oldu.

Bu sonucun ardından Kiev puanını 5'e yükselterek büyük bir avantaj yakalarken, Porto 3 paunda kaldı.

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