Kıdemli Kürt siyasetçi Yaşar Kaya hayatını kaybetti

1991'de kurulan Kürt Vakfı'nın kurucularından, Özgür Gündem gazetesinin eski sahibi ve kapatılan Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yaşar Kaya, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde hayatını kaybetti.

Rudaw'ın haberine göre, kalp rahatsızlığı olan ve bir süredir tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Kaya, geçtiğimiz günlerde Erbil’de PAR Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, 4 Mart Cuma günü taburcu edildi. Yaşar Kaya, başkent Erbil’in İngiliz City sitesindeki evinde bu sabah 78 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllardan sonra önceki yıl Türkiye’ye dönen ve İstanbul’daki evine yerleşen Kürt siyasetçi, yaklaşık 20 gün önce Erbil’e gitmişti.

Yaşar Kaya kimdir?

aşar Kaya, 1938 yılında doğmuştur. İstanbulKabataş Lisesinden mezun oldu. 1959da İstanbul’da İktisad Fakültesi'ne devam ederken 49 kişi ile birlikte tutuklandı. Dava 10 yıl sürdü.1965de yarım kalan tahsilini tamamlayarak İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı davayla ilgili olarak 1968 yılında Konya'ya sürgüne gönderildi, aynı yıl döndü. İstanbul’da birçok şirkette çalıştı. Serbest ticaret yaptı.

1991'de kurulan Kürt Vakfı'nın kurucularındandır. Özgür Gündem gazetesinin sahibidir.

1991 yılında kurulmuş olan siyasi DEP’in (Demokrasi Partisi) Genel Başkanıydı. Demokrasi Partisi, 16 Haziran 1994 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bilahare yurtdışına çıktı. Yurtdışına çıktıktan sonra Belçika’da PKK’nın vesayetinde kurulan Sürgündeki Kürdistan Parlamentosu’nda ilk dönem aktif görevler üstlenen Yaşar Kaya, sonraki yıllarda PKK ile yollarını ayırdı.

Almanya’nın Frankfurt şehrine 1994 yılından 2014 yılına kadar yaşadı. 17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’ye döndü. Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kaya, Kuzey Irak'ın Erbil kentinde 9 Mart 2016'da hayatını kaybetti.