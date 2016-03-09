T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kıdemli Kürt siyasetçi Yaşar Kaya hayatını kaybetti

Yaşar Kaya, bir süredir Erbil'de kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu

09 Mart 2016 14:57

1991'de kurulan Kürt Vakfı'nın kurucularından, Özgür Gündem gazetesinin eski sahibi ve kapatılan Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yaşar Kaya, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde hayatını kaybetti. 

Rudaw'ın haberine göre, kalp rahatsızlığı olan ve bir süredir tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Kaya, geçtiğimiz günlerde Erbil’de PAR Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, 4 Mart Cuma günü taburcu edildi. Yaşar Kaya, başkent Erbil’in İngiliz City sitesindeki evinde bu sabah 78 yaşında hayatını kaybetti

Uzun yıllardan sonra önceki yıl Türkiye’ye dönen ve İstanbul’daki evine yerleşen Kürt siyasetçi, yaklaşık 20 gün önce Erbil’e gitmişti.

Yaşar Kaya, 2014'te T24'ten Hazal Özvarış'a söyleşi vermişti...

Yaşar Kaya kimdir?

 

aşar Kaya, 1938 yılında doğmuştur. İstanbulKabataş Lisesinden mezun oldu. 1959da İstanbul’da İktisad Fakültesi'ne devam ederken 49 kişi ile birlikte tutuklandı. Dava 10 yıl sürdü.1965de yarım kalan tahsilini tamamlayarak İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı davayla ilgili olarak 1968 yılında Konya'ya sürgüne gönderildi, aynı yıl döndü. İstanbul’da birçok şirkette çalıştı. Serbest ticaret yaptı.

1991'de kurulan Kürt Vakfı'nın kurucularındandır. Özgür Gündem gazetesinin sahibidir.

1991 yılında kurulmuş olan siyasi DEP’in (Demokrasi Partisi) Genel Başkanıydı. Demokrasi Partisi, 16 Haziran 1994 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bilahare yurtdışına çıktı. Yurtdışına çıktıktan sonra Belçika’da PKK’nın vesayetinde kurulan Sürgündeki Kürdistan Parlamentosu’nda ilk dönem aktif görevler üstlenen Yaşar Kaya, sonraki yıllarda PKK ile yollarını ayırdı.

Almanya’nın Frankfurt şehrine 1994 yılından 2014 yılına kadar yaşadı. 17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’ye döndü. Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kaya, Kuzey Irak'ın Erbil kentinde 9 Mart 2016'da hayatını kaybetti.

ETİKETLER

yaşar kayakürt siyasetçihayatını kaybettierbil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24