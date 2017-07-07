Kıdem yılına göre emekliye zam oranı nasıl şekillendi?

Memur ve memur emeklisi Temmuz 2017 zamlı maaşları belli oldu.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan zamların detaylarını yazdı.

"Görevdeki memurlar ve emeklileri bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam ve yüzde 2.89 enflasyon farkı ile birlikte memur ve emeklilerine bu temmuzda maaşları yüzde 6.89 zamlı ödenecek.

Dün, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin temmuz zamlarını yayınladık. Sıra geldi, 3.5 milyonu çalışan, 2 milyonu da emekli olmak üzere 5.5 milyon memurun 2017 Temmuz zamlı maaşlarına. Bugünden itibaren kıdemine, derecesine ve hizmet yılına göre emekli memurların zam oranları ile birlikte ek ödeme (vergi iadesi) dahil ellerine geçecek tutarı açıklayacağız. Hem çalışan hem de emekliler, iki yılda bir imzalanan toplusözleşme gereği, ocak ve temmuz olmak üzere, senede iki kere zam alıyor; enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara yansıtılıyor 2015’de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde de 2017’de alınacak zam oranları ocakta yüzde 3, temmuzda yüzde 4 belirlendi.

Şunu da belirteyim, memurlar, en son enflasyon farkını 2016’nın ocakta (yüzde 0.90) almışlardı. 2016’nın temmuzunda ve bu yılın ocak ayında enflasyon farkı oluşmadığı için maaşlara sadece toplusözleşmeden kaynaklı zamlar yansıdı Görevdeki memurlar ve emeklileri bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa bu temmuzda maşlarında enflasyon farkını görecekler. Toplusözleşmeye göre bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleşen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE’deki enflasyon oranının yüzde 3’ün üzerinde çıkması halinde aradaki fark maaşlara yansıtılacak. İlk 6 aydaki enflasyon rakamı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti ve memurlar, yüzde 2.89 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam ve yüzde 2.89 enflasyon farkı ile birlikte memur ve emeklileri bu temmuzda, maaşlarını aile yardımı ödeneği hariç toplam 6.89 zamlı alacak. Yeni zam ile birlikte; kıdemine ve derecesine göre görevdeki memurların (9/1) maaşı 2 bin 951 liraya, müsteşarın maaşı 10 bin 435 liraya, genel müdürün maaşı 9 bin 153 liraya, polis memurunun (8/1) maaşı 4 bin 201 liraya, profesörün (1/4) maaşı 7 bin 916 liraya, hemşirenin maaşı (5/1) 3 bin 592 liraya, uzman doktorun maaşı 5 bin 605 liraya, öğretmenin (1/4) maaşı da 3 bin 700 liraya çıkacak.

İşte kıdem yılına göre zamlı maaşların detayları: