Kıdem tazminatlarındaki yeni sistem apartman aidatlarını artıracak

Kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesinden sonra tüm çalışanlar gibi kapıcıların (apartman görevlisi) kıdem tazminatları toplu ödeme yerine her ay hesaplarına yatacak. Yeni sistemle yıllık kıdemi tutarı bin 647 lira olan bir kapıcı için apartman yönetiminin her ay 137 lira 25 kuruş ek kaynak ayırması gerekirken, bu, 14 daireli bir apartmanda aidatların yaklaşık 10 lira yükselmesi anlamına gelecek.

Kıdem tazminatının fona devredileceği yeni sistemle ilgili tartışmalar devam ederken, yeni sistemin çalışma yaşamına olası yansımaları da konuşulmaya başladı. Bunların başında ise kapıcıların mevcut sisteme göre toplu olarak ödenen kıdem tazminatlarının yeni sistemde nasıl ödeneceği geliyor.

Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle tüm çalışanlar gibi kapıcıların da kıdem tazminatları her ay hesaplarına yatırılacak ancak bu durum birçok apartmanların gelir-gider dengesinde yeni bir kalemin oluşmasına neden olacak.

Kapıcıların kıdem tazminatı mevcut uygulamayla toplu olarak ödenirken, yeni sisteme geçilmesiyle apartman kasasından her ay kıdem tazminatı için de ayrı bir ödeme yapılması gerekecek.

Bu durum ileride kapıcısının kıdem tazminatı sürpriziyle karşılaşmak istemeyip, bunun için bir kaynak oluşturan apartmanları pek etkilemese de çalıştırdığı kapıcının kıdem tazminatını hesaba katmayan apartman sakinlerine yeni bir ödeme getirecek.

Kıdem tazminatının çalışanın en son aldığı brüt ücreti üzerinden hesaplanması esasıgöz önünde bulundurulduğunda kapıcıların brüt bin 647 lira olan ücretleri apartman sakinlerinin karşısına çıkıyor.

Kapıcıların bir yıllık kıdem tazminatına karşılık gelen bin 647 lirayı yeni sistemdeki fona yatırabilmek için apartmandan her ay 137 lira 25 kuruş kaynak ayrılması gerekiyor. Bu da 14 daireli bir apartmanda aidatların yaklaşık 10 lira yükselmesi anlamına geliyor.

"ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİLİKLER GETİRECEK"

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ahmet Ağar, yaptığı açıklamada, kıdem tazminatının işçi ve işveren için iş güvencesi sağladığını söyledi.

Kıdem tazminatının, hak kaybına gidilmeden, uzlaşıyla oluşturulacak bir fona devrinin hem işçi hem de işverenler için olumlu bir uygulama olacağını ifade eden Ağar, kıdem tazminatının fona devrinin çalışma düzeninde bazı yenilikler getireceğine dikkati çekti.

Kıdem tazminatının fona devriyle birlikte tüm çalışanlar gibi kapıcıların da hak ettiği kıdem tutarının da her ay fondaki hesabına yatırılmasının söz konusu olacağını vurgulayan Ağar, şöyle konuştu:

"Kurumsal bir mantıkla yönetilen apartmanlarda kapıcıların ileriye dönük hak edeceği kıdem tazminatları öngörülerek birikim yapılıyor ama küçük ölçekli apartmanlarda maalesef bunu görmüyoruz. Bunun sonucu olarak da bu apartmanların sakinleri, kapıcıları emekli olduğunda 30 ila 40 bin lira gibi bir rakamla karşı karşıya kalıyorlar. Kıdem tazminatının fona devriyle birlikte tüm çalışanlar gibi kapıcıların da kıdeminin bugünden hesabına yatırılması mümkün olacak. Bu durum, kapıcısının kıdem tazminatı konusunda hazırlıklı olan apartmanlardakileri etkilemeyecek ama hazırlıksız olan apartmanlarda haliyle aidatlara ek bir ödeme olarak yansıyacak."