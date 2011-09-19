-Kıdem tazminatında taslak yok ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatıyla ilgili tamamlanmış, kamuoyunun öne konulmuş bir taslağın söz konusu olmadığını bildirdi. Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıdem tazminatına yönelik sorular üzerine Bakan Yılmaz, bu konuda uzun süredir tartışmaların bulunduğunu, ancak henüz bitmiş bir çalışmanın olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğunu kaydeden Yılmaz, bakanlığın bu konudaki çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Yılmaz, ''Tamamladığı zaman kamuoyu ile paylaşır biz de daha gerçekçi, reel bir taslak üzerinde görüşlerimizi oluşturabiliriz. Aksi takdirde olmayan bir taslak üzerinde eleştiriler ve tartışmalar çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum'' dedi. TÜSİAD Başkanı Boyner de Türkiye'nin bir istihdam sorunu bulunduğunu ve bu sorunun yapısal bir sorun haline dönüştüğünü söyledi. Ümit Boyner, her sene işgücüne yeni katılanlarla birlikte asgari 600 bin yeni iş yaratılması gerektiğine dikkat çekti. Boyner, her konuda tüm tarafların birlikte konuşup tartışması ve bir anlaşmaya varması gerektiğini düşündüğünü kaydederek, esas olanın Türkiye'de istihdamı artırabilmek olduğunu bildirdi. Boyner, ''Onun için taraflar görüşlerini ortaya koyabilirler, ortak noktada buluşmalıyız diye düşünüyorum. Hepimiz yapıcı bir şekilde konuya yaklaşırsak Türkiye'nin bu derin sorununu herkes için asgari müşterekte çözebiliriz'' diye konuştu.