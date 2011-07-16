Kıdem tazminatı kalkmıyor!

T24- Hükümet programı ile birlikte yeniden gündeme gelen "kıdem tazminatı" ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Hazırlanan taslağa göre kıdem tazminatı kaldırılmıyor. Hatta istifalar nedeniyle işveren tarafından ödenmeyen kıdem tazminatları devlet garantisi altına alınıyor.

Çalışanların merakla izlediği kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenleme "Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Taslağı" olarak şekillendirildi. Star'ın haberine göre, kıdem tazminatları için bir fon oluşturuluyor. Fonun gelirleri, işverenden kesilecek yüzde 3'lük gelirden oluşacak. Söz konusu oranının yükseltilmesi veya düşürülmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. İşçilere ise ilave yük getirilmeyecek.





İstifa edene de kıdem tazminatı





Oluşturulacak olan Kıdem Tazminatı Fonu'nda, mevcut sistemde olduğu gibi, her yıl için bir aylık kıdem tazminatı ödenmesi öngörülüyor. Kıdem tazminatı tutarı da, çalışılan son yılın ortama ücreti tutarında olacak. Kıdem tazminatı ödemeleri, emeklilik, malüllük ve ölüm gibi durumlarda hiçbir şart aranmadan ödenecek. 10 yılın üzerinde çalışanlarda kıdem tazminatlarını istemeleri halinde fondan tahsil edebilecekler. Örneğin bir işçi, 5 yıl bir iş yerinde, 3 yıl bir başka işyerinde ve 2 yıl da başka işyerinde çalıştı. Ve bu işyerlerinden istifa ederek ayrıldı. Mevcut durumlarda hiçbir yerden kıdem tazminatı alamıyor. Yeni düzenleme ile söz konusu işçiye 10 yılı için kıdem tazminatı ödenecek. Eğer işçi hayatını kaybederse de ödeme mirasçılarına yapılacak.





Fona kimse dokunmayacak





Taslakta, kıdem tazminatı fonunda toplanan paraların, bütçeye aktarılmasının önüne geçmek içinde bazı hükümlere yer verildi. Buna göre, fonda toplanan paralar, 'kutsal para' işlemi görecek ve hiç bir şekilde amacı dışında kullanılamayacak. Ayrıca, fonun harcamaları ve gelirleri, TBMM adına denetim yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından sağlanacak. Ayrıca fon, bağımsız bir denetim şirketine üçer aylık dönemler halinde incelettirilecek. Şirket, üçer aylık raporlarını kamuoyuna açıklayacak.





İşveren üzerindeki yük kalkacak





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) büyük destek verdiği yeni düzenleme işçinin alamadığı kıdem tazminatını devlet güvencesi altına alırken, işveren kesimin üzerindeki 60 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilen kıdem tazminatı yükünü kaldıracak.





İşte yeni düzenlemeden ayrıntılar





- Fon'a çalışandan kesinti olmayacak

-Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulacak. Fona işverenler ücretin yüzde 3'ü oranında katkı payı ödeyecek. İşçilerden kesinti yapılmayacak.

-Kıdem tazminatı, mevcut sistemde olduğu gibi her çalışma yılı için bir aylık ücret tutarında ödenecek.

-Kıdem tazminatı ödemelerinde ücretin son yılın ortalaması baz alınacak.

-10 yılını dolduran çalışanlar, istediği takdirde tazminatını çekebilecek.

-Çalışan 10 yılını doldurmamışsa ölüm ve malüllük halinde para ödenecek.

-İstifa eden çalışanların tazminatları yanmayacak. Bir kişi birkaç iş yerinde çalışmış olsa dahi tazminatlarının hepsi devlet güvencesinde olacak.