İşsizlik sigortası gelirleri, kıdem tazminatı fonu için tırpanlanacak

Kıdem tazminatı fonu için bu kez işsizlik sigortası fonu masada. 'Çok büyüdüğü' için yönetilmesi zor olan işsizlik sigortası fonu için yapılan kesintinin 1.5 puanı kıdem fonuna gidecek.

Radikal'in haberine göre, tartışmalara neden olan kıdem tazminatı fonu, işsizlik sigortasının gelirlerini tırpanlayacak. Kıdem tazminatı fonu için hazırlanan yasa taslağında bugüne kadar işverenden işsizlik sigortası fonu için alınan 2 puanlık kesintinin 1.5 puanının kıdem tazminatı fonuna ödenmesi öngörülüyor. Devletin işsizlik fonuna her ay ödediği 1 puan ise hiçbir gerekçe gösterilmeksizin aynı taslakla yarım puan düşürülüyor. Sadece işçinin ödediği 1 puan sabit kalıyor.

“Çok büyüdü, bu haliyle yönetemeyiz” diyerek işsizlik sigortası fonuyla ilgili değişikliği anlatan bürokratlara göre fon artık “tombul kedi” oldu. Söz konusu model daha önce SSK için de uygulanmış, SSK’nın mali birikiminin çok olduğu gerekçesiyle kaynakları başka alanlara aktarılmış ve kurum mali darboğaza girmişti.

Kıdem tazminatı için fon kurulursa, öncelikle işsizlik sigortası fonundan yararlanılacak.

Halen işsizlik sigortası fonu için, her ay sigortalı bir, işveren 2, devlet 1 puan katkı yapıyor. Ancak söz konusu taslak yasalaşırsa, işçi adına puan ödenmeye devam edilecek. İşveren ise 1.5 puanlık işsizlik sigortası fonu ödemesini kıdem tazminatı fonuna aktaracak ve işsizlik fonuna sadece yarım puan katkı yapacak. Devletin payı ise 1’den 0.5 puana indiriliyor. Devletin 0.5 puanlık katkısının nereye yönlendirileceği ise belirsiz konular arasında bulunuyor.

GAP’a da gitmişti

Yetkililer uygulamanın gerekçesi olarak, işsizlik sigortası fonunun çok büyümesini gösteriyor. Fonun toplam varlığı haziran sonu itibariyle 57.3 milyar TL oldu. İşsizlik sigortası fonundan daha önce de GAP projesinin bitirilmesi için kaynak alınmıştı. Ancak geri ödeme için bir takvim çıkmadı.

Türk-İş'ten rest

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kıdem tazminatının kaldırılamayacağını, kıdem tazminatı konusunda sergilenen sermaye yanlısı tavrın, barış ve huzur getirmeyeceğini ifade eti. Kumlu, “Hükümete ve sermayeye seslenmek istiyorum. Kıdem tazminatlarımız, istediğiniz gibi süreceğiniz tarlalarınız değildir. İşçinin kıdem tazminatının bir sahibi, bir koruyucusu vardır. Açıkça bir kez daha ilan ediyorum. İşçinin kıdem tazminatına el uzatan, karşısında Türk-İş’i görecektir. Kıdem tazminatlarının sahibi, bugüne kadar Türk-İş olmuştur, bundan sonra olmaya da devam edecektir” dedi. Kumlu kıdeme dokunulursa greve gideceklerini hatırlattı.

Asgari ücretli için yıllık 260 TL’lik kıdem

Taslağın yasalaşması halinde, asgari ücretli bir çalışan için işveren aylık 21 TL’lik kıdem tazminatı fonu ödemesi yapacak. Eğer fazla mesai, yemek, yol, ikramiye gibi yan ödemeler varsa bunlar da eklenecek ve yüzde 2’lik oran böyle bulunacak. Sadece asgari ücretin verildiği bir yerde ise, bir çalışan için yıllık ödeme 260 TL olacak. 10 kişiyi asgari ücretten çalıştıran bir işveren için kıdem tazminatı fonu yıllık 2600 TL’lik bir ek maliyet demek. Bu işverenler için yeni bir maliyet anlamına geliyor. Bu yük firmaların yüzde 2 artış yapmasını getirecek.

İşsizlik kurslarına ayrılan pay artacak

Taslağa eklenen geçici bir maddeyle ise, meslek edindirme kursları ve danışmanlık hizmetlerine işsizlik sigortası fonundan ayrılan pay arttırılıyor. Şu anki düzenlemede işsizlik sigortası prim gelirlerinin yıllık yüzde 30’u bu hizmetlere ayrılabiliyor. Taslağa göre ise, fonun tüm gelirlerinin yüzde 30’u meslek edindirme kursları ve danışmanlık hizmetlerine ayrılabilecek. Böylece, meslek edindirme kurslarına aktarılan kaynak 2 katına yakın artacak.