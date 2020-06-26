Kıdem tazminatı düzenlemesi TBMM'ye gelirse Türk-İş greve gidecek!

Türk-İş yönetimi, kıdem tazminatı düzenlemesinin Meclis'e gelmesi durumunda grev kararı alacaklarını duyurdu. Türk-İş, asgari ücretin kamuoyu ile paylaşıldığı 27 Aralık 2019'daki toplantıda, belirlenen ücreti kabul etmediklerini duyurarak masadan kalkmıştı.



Kıdem tazminatı gündemiyle toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, toplantının ardından yayımladığı bildiride son 3 genel kurulda oy birliğiyle alınan kıdem tazminatı ile ilgili genel grev kararına dikkat çekti.

Bildiride, "Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23'üncü Olağan Genel Kurullarında 'kıdem tazminatı' ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir" denildi.

Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Meclis'e geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" açıklamasında bulundu.

Ergün Atalay, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili görüşme yapan heyette yer almıştı.



Görüşmenin ardından, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim.Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir." açıklamasında bulunmuştu.

Asgari ücret görüşmelerinde masadan kalkmıştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olarak açıklamıştı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise karara muhalefet ederek masadan kalkmıştı.