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Ekonomi

Kıdem fonu kesintilerinin yüzde 25'i devletten

Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı formüle göre, kıdem tazminatı 30 gün üzerinden ödenecek

18 Kasım 2013 13:35

Çalışma Bakanlığı, "kıdem fonu kesintilerinin %25'nin devlet tarafından üstlenilmesi ve fonun bir bölümünün de işsizlik fonu kesintilerinden karşılanması" teklifinde buundu. 

Çalışma Bakanlığı'nın çalışması, hükümet ile işçi temsilcileri arasında geçen hafta gerçekleşen ve uzlaşmazlıkla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından ortaya çıktı. Geçen haftaki görüşmelerde sendikalar, "13 milyon çalışanın kıdem tazminatını konuşmayız" argümanıyla, masadan kalkmışlardı.

 

30 günlük kıdem düşmeyecek

 

Zeynep Gürcanlı'nın ve Aysel Alp'in Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı formül, daha önce kamuoyuna yansıyan "kıdem tazminatı 11 ila 22 gün üzerinden ödenecek", formülünden farklı olarak 30 günlük kıdem üzerinden oluşturuluyor.

Hükümet, bu yeni formül ile tüm kesimlerin taleplerini karşılamayı amaçlıyor. Bu çerçevede:

İşçi sendikalarının ısrar ettiği "30 günlük kıdem düşmesin" talebi karşılanacak. İşveren kesiminin "30 günlük kıdem yükünün tümü bize ağır gelir" itirazı, yüzde 25'lik devlet katkısı ile ortadan kaldırılacak. Ayrıca, işsizlik fonu kesintilerinin bir bölümü de kıdem fonuna çekilecek. Böylece işçi ve işverenin mevcut sistemde ödemekte oldukları kaynak, kıdem fonuna aktarılmış olacak.

Yeni formül çerçevesinde sistem şöyle işleyecek;

30 günlük kıdemin verilebilmesi için brüt maaştan aylık yüzde 8.3’lük kesinti yapılacak Bunun yüzde 25’ini, yani 2 puanını devletin karşılayacak. 2 puanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gelecek. 4 puanı da işverenler tarafından kıdem primi olarak yatırılacak.

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