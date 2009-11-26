Kidd, NBA tarihinde 'en çok asist' yapan 2. oyuncu

T24 - NBA tarihinin en önemli oyun kurucularından Jason Kidd, takımı Dallas'ın, Houston'ı yendiği karşılaşmada önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Karşılaşmayı 7 asist ile tamamlayan Kidd, NBA tarihinin asist sıralamasında 2. basamağa yükseldi.



NBA'e 1994 yılında adım atan Jason Kidd, o günden bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamasa da büyük kişisel başarıların altına imza attı.



New Jersey Nets ile 2 kez NBA finaline kadar yükselen Kidd, NBA tarihinin en önemli oyun kurucularından biri olarak gösteriliyor. 36 yaşına merdiven dayayan Kidd, takımı Dallas'ın, Houston'ı yendiği karşılaşmada 7 asist yaparak, kariyeri boyunca yaptığı asist sayısı 10 bin 337'ye ulaştı.



Kidd böylece en çok asist yapan oyuncular sıralamasında, Mark Jackson'ı geride bırakarak 2. basamağa yükseldi.



Bununla birlikte Kidd'in, kariyeri sona ermeden önce, NBA tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu unvanını eline geçirmesi imkansız görünüyor. Kidd'ın bu alanda NBA lideri olan Utah Jazz'ın efsanevi oyun kurucusu John Stockton'ı geçmesi için, 5 bin 500'den fazla asist daha yapması gerekiyor.



Kidd, NBA tarihinde bir maçta üç farklı kategoride iki haneli rakamlara ulaşma yani triple-double sıralamasında, NBA tarihinde 3. basamakta bulunuyor.