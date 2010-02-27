Kidd, 104'üncü triple double'a imza attı

T24 - 12 maçla devam eden NBA'de, 4 maç uzatmalara giderken Hido'lu Raptors LeBron'lu Cavs'e Okur'lu Jazz'da Kings'e takıldı. NBA'de geceye damga vuran 37 yaşındaki Jason Kidd'in kariyerindeki 104'üncü triple double'a imza atması oldu.



Beno Udrih'in 25, Tyreke Evans'ın 24 sayı 8 ribaund ve 7 asistle oynadığı maçta, Kings 5 maçlık mağlubiyet serisine Utah Jazz karşısında son verdi. Jazz bu sonuçla 7 maç sonra deplasmanda galibiyete uzanamadı.



Kingd'de Spencer Hawes 15 sayı 12 ribaund ve Carly Landry 15 sayıyla galibiyete katkı yaptı.



Jazz'da Carlos Boozer 26 sayı 10 ribaund 6 asistle takımın en etkili ismi oldu.

Lakers 99, 76ers 90





Pau Gasol'un 23 sayı 11 asistle oynadığı maçta Kobe Bryant da 19 sayı 8 asistle takımına destek verirken Los Angeles Lakers, son 3 dakika 40 saniyede 76ers'a sadece 1 basket izni vererek zafere uzandı.



Yaptığı açıklamalar sebebiyle cuma günü NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırılan Andrew Bynum, 20 sayı 13 ribaundla galibiyete destek verdi.



76ers'da Samuel Dalembert 24 sayı 11 rirbaundla takımın en etkili ismi olurken Andre Iguodala 13 sayı 10 asistle takımına katkı yaptı.



Hawks 103, Mavericks 111





Dirk Nowitzki'nin 37 sayı, Jason Kidd'in 19 sayı 17 asist ve 16 ribaundla oynadığı maçta Dallas Mavericks, uzatmalara güden mücadelede Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla yenerek peş peşe 6'ıncı maçını kazandı.



NBA tarihinde, Oscar Robertson ve Magic Johnson'dan sonra en çok double double yapan isim olan Kidd, bu sezon ilk kez ve kariyerinde 104'üncü kez bu başarıya imza attı.



Atlanta'dan Joe Johnson 27 sayıyla oynadı.



Bu sonuçla deplasmandaki 19'uncu maçını kazanan Mavericks, şimdiden geçen sezon deplasmanda kazandığı maç sayısını 1 farkla geride bıraktı.



Wizards 116, Knicks 118 UZATMA







David Lee'nin maçın tamamlanmasına 1.6 saniye kala kaydettiği basket maçı uzatmala taşırken Kincks de Wizards karşısında zafere uzanan taraf oldu.



Uzatmalarda iki takım toplamda saha içerisinden 16 sayı denemesi yaparken bunlardan 13'ünü kaçırdılar ve Knicks bu zaferle 8 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Lee maçı 25 sayı 16 ribaundla tamamlayarak galibiyetin mimarlarından oldu. de it 116-all.



Thunder 109, Timberwolves 92





Kevin Durant'ın 25 sayı kaydettiği maçta, Russell Westbrook Minnesota Timberwolves karşısında 1 hafta içerisinde ikinci kez triple-double yapmayı kıl payı kaçırdı ve Oklahoma City Thunder zafere uzanan taraf olmayı başardı.



Westbrook 18 sayısını kariyer rekorunu egale ederek 15 asistle süsledi ve 8 ribaund topladı.



Durant son 31 maçında 30'uncu kez 25 sayıya ulaşırken, bu güzel seri çarşamba akşamı Spurs tarafından sona erdirilmişti. Durant'ın serisi, 1986-87'de Jordan'ın peş peşe 40 maçta 25 sayı ve üzerinde kaydetmesinden beri ortaya konan en uzun seri oldu.



Yedek Kevin Love 19 sayı 8 ribaundla Timberwolves'un en etkili ismi oldu.



Grizzlies 89, Bobcats 93





Stephen Jackson 32 sayı 11 ribaundla oynayarak Charlotte Bobcats'ı özellikle son çeyrekte sırtlayarak Memphis Grizzlies karşısında zafere taşıdı.



Charlotte bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Zach Randolph 24 sayı 10 ribaundla Grizzlies'in etkili ismi oldu. Grizzlies bu sonuçla evinde peş peşe 6'ıncı maçını kaybetti.



Bulls 115, Trail Blazers 111, UZATMA





Derrick Rose 33, ve Luol Deng 7'si uzatmada olmak üzere toplamda 23 sayı kaydederken Chicago Bulls da Portland Trail Blazers'ı avladı.



Blazers'da LaMarcus Aldridge bu sezonun en iyi performansını sergilerken 32 sayı üretti.



Suns 125, Clippers 112





Robin Lopez kariyer rekoru kırarak 30 sayı kaydederken 19'unu ilk yarıda üretti ve Phoenix Suns Los Angeles Clippers'ı devirerek peş peşe 5'inci maçını kazandı.



Amare Stoudemire 20 ve Grant Hill 18 sayı 6 ribaund 6 asistle galibiyete destek verdi.



Eric Gordon 25 sayıyla üç maç sonra kaybeden Clippers'ın en etkili ismi oldu.



Rockets 109, Spurs 104





Rockets'a geldiği günden beri en iyi maçını çıkaran Kevin Martin 33 sayıyla takımını San Antonio Spurs karşısında zafere taşıdı.



Houston bu sonuçla 3 maç aradan sonra kazanmayı başardı.



Nuggets 107, Pistons 102





Chauncey Billups 25 ve Carmelo Anthony de 24 sayı kaydederken Denver Nuggets 7 maçlık mağlubiyet serisine Detroit Pistons karşısında son verdi.



J.R. Smith 15 ve Arron Afflalo 14 sayıyla Nuggets'a destek verdi.



Pistons'da 20 sayı kaydeden Richard Hamilton takımının en skoreri oldu. Bu sonuçla Pistons, 1 Mart 2006'dan beri Nuggets'a ilk kez maç kaybetti.



Hornets 100, Magic 93





David West'in 40 sayı kaydettiği maçta 18 sayı geriden gelen New Orleans Hornets, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla Orlando Magic'i devirdi.

Marcus Thornton 18 ve çaylak Darren Collison 16 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Magic'te 26 sayı kaydeden Dwight Howard takımın en etkili ismi oldu.