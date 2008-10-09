Kicker Türk futbolcuları övdü

Alman spor dergisi Kicker, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarını değerlendirdiği bir haberde, başarılı Türk oyuncular arasında VfB Stuttgart'ta oynayan Alman Milli Takımı futbolcusu Serdar Taşçı'yı, Werder Bremen'in Alman Ümit Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i ve Bursaspor'dan VFL Bochum'a transfer olan Sinan Kaloğlu'nu da gösterdi.



Serdar için yazılan değerlendirmede, Meira'nın takımdan ayrılmasından sonra Boulahrouz'un transfer edildiği, ancak Serdar'ın defansta yerinin sağlam olduğu ve Alman Milli Takımı'na girmeyi başardığı belirtildi.



Mesut hakkında da, dahice ve güzel gollerle takım arkadaşı Diego'nun gölgesinden çıktığı değerlendirmesi yapılırken, Sinan Kaloğlu'nun Bochum'a ilk geldiğinde fiziki durumunun iyi olmadığı, ancak her gün yaptığı antrenmanlarla eksiklerini giderdiği, 2 gol atarak da çalışmalarının ödülünü aldığı ifade edildi.



Performansı düşen Türk oyuncular arasında ise TSG 1899 Hoffenheim'in takım kaptanı olan Selim Teber gösterildi. Selim'in hazırlık döneminde ilk 11'deki yerini kaybettiği, Werder Bremen'e karşı oynadığı karşılaşmada ise kendisine verilen şansları değerlendiremediği kaydedildi.



