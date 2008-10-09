T24 LogoT24 Logo
Spor

Kicker Türk futbolcuları övdü

Alman spor dergisi Kicker, VfB Stuttgart'ta oynayan Serdar Taşçı'yı, Werder Bremen'in oyuncusu Mesut Özil'i ve Bursaspor'dan VFL Bochum'a transfer olan Sinan Kaloğlu'ndan övgğyle sö

09 Ekim 2008 03:00

Alman spor dergisi Kicker, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarını değerlendirdiği bir haberde, başarılı Türk oyuncular arasında VfB Stuttgart'ta oynayan Alman Milli Takımı futbolcusu Serdar Taşçı'yı, Werder Bremen'in Alman Ümit Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i ve Bursaspor'dan VFL Bochum'a transfer olan Sinan Kaloğlu'nu da gösterdi.

Serdar için yazılan değerlendirmede, Meira'nın takımdan ayrılmasından sonra Boulahrouz'un transfer edildiği, ancak Serdar'ın defansta yerinin sağlam olduğu ve Alman Milli Takımı'na girmeyi başardığı belirtildi.

Mesut hakkında da, dahice ve güzel gollerle takım arkadaşı Diego'nun gölgesinden çıktığı değerlendirmesi yapılırken, Sinan Kaloğlu'nun Bochum'a ilk geldiğinde fiziki durumunun iyi olmadığı, ancak her gün yaptığı antrenmanlarla eksiklerini giderdiği, 2 gol atarak da çalışmalarının ödülünü aldığı ifade edildi.

Performansı düşen Türk oyuncular arasında ise TSG 1899 Hoffenheim'in takım kaptanı olan Selim Teber gösterildi. Selim'in hazırlık döneminde ilk 11'deki yerini kaybettiği, Werder Bremen'e karşı oynadığı karşılaşmada ise kendisine verilen şansları değerlendiremediği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24