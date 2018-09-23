Kick boksta 29 madalya

Milli sporcular, İtalya'nın ev sahipliğinde organize edilen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 29 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Venedik kentinde düzenlenen şampiyonada 51 ülkeden bin 757 sporcu mücadele etti. Milliler, organizasyonu 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamladı.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, şampiyonada tüm sporcuların devleti, milleti ve bayrağı için elinden geleni yaptığını belirterek, "Hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada kürsüde yer alan milli sporcular şöyle:

Altın madalya

Cengizhan Kuru (full contact 75 kilo), Hamide Yavuz (full contact 52 kilo), Mahsum Teker (full contact 86 kilo), Doğukan Güzelkabaağaç (full contact 91 kilo), Can Özbatur (low kick +91 kilo)

Gümüş madalya

Esra Özyol (full contact 56 kilo), Gözde Nur Göktaş (full contact 65 kilo), Yasin Berat Dikmen (full contact 57 kilo), Büşra Taştemir (low kick 48 kilo), Devrim Aydın (low kick 60 kilo), Fevzi Kurt (low kick 54 kilo), Mehmet Yalçın (low kick 57 kilo), Batuhan Bayram Demir (low kick 86 kilo), Mert Şahbaz (point fighting 94 kilo)

Bronz madalya

Sevcan Çakırca (full contact 48 kilo), Beyza Çelik (full contact 60 kilo), Fatih Koçyiğit (full contact 51 kilo), Abdulselam Kurt (full contact 63,5 kilo), Arda Gözütok (full contact 81 kilo), Batuhan Yoldemir (full contact +91 kilo), Perihan İnce (low kick 56 kilo), Rümeysa Ataş (low kick 65 kilo), Dilan Çetin (low kick 70 kilo), Ersin Şahin (low kick 75 kilo), Hacı İbrahim Özkul (low kick 91 kilo), Salim Özkan (point fighting +94 kilo), Sultan Sağlam (light contact 55 kilo), Talha Emir Buldu (light contact 89 kilo), Mehmet Memilioğlu (light contact 94 kilo).