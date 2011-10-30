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Spor

Kick boksta 13 madalya ANKARA (A.A)

30 Ekim 2011 15:56

-Kick boksta 13 madalya ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 13 madalya kazandı.  Milli sporcular, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 65 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türk sporcular Vedat Uruç ve Hülya Yurduseven dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını göndere çektirdi.  Dünya Şampiyonası'nda Fikri Arıcan, Yeliz Koblay ve Figen Dikbayır gümüş madalyanın sahibi olurken, Fatih Mehmet Şahin, Kenan Günaydın, Alpay Kır, Berivan Ay, Mahmut Erdem, Mustafa Kol, Binnur Sakal ve Ezgi Turan bronz madalya kazandı.

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