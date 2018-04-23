Kick boksçular madalyalarla döndü

Burdurlu kick boksçular, Antalya'da yapılan uluslararası turnuvadan madalyalarla döndü.

DHA'da yer alan habere göre; Burdur Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü'nun 10 sporcusundan 9'u Antalya'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda madalya kazandı. Kick Boks İl Temsilcisi ve kulübün antrenörü Deniz Sögü Koç, Burdur'da 2008 yılı ekim ayında başlayan kick boks sporunda her geçen gün başarılara yenilerinin eklendiğini belirtti. Koç, "O yıldan günümüze sporcu sayısı katlanarak artıyor. Kick boks herkesin ilgisini çeken bir spor. Sporcu sayısı artınca dereceler de geliyor. Antalya'da 5- 8 Nisan'da 27 ülkeden 2600 sporcunun katılımıyla yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na 10 sporcuyla katıldık. 9 derece yaptık. Şu anda dünya şampiyonasına katılacak milli takıma girmek için 4 sporcumuzun puanı yetiyor. Temmuz ayında Elazığ'da yapılacak turnuva sonuçlarına göre kesinleşecek" dedi.

Turnuvada Gökçenur Tarhan büyük bayanlar light contact branşı artı 70 kiloda ikinci, Elif Aynur büyük bayanlar light contact branşı 65 kiloda ikinci, Zeynep Gültekin büyük bayanlar K1 contact branşı 56 kiloda ikinci, Davut Kaya hem genç erkekler light contact branşı 74 kiloda üçüncü hem genç erkekler point fighting branşı 79 kiloda üçüncü, Zeynep Gültekin büyük bayanlar full contact branşı 56 kiloda üçüncü, Gökçenur Tarhan büyük bayanlar point fighting artı 70 kiloda üçüncü, Mehmet Kılıç yıldız erkekler point fighting branşı 52 kiloda üçüncü, İsa Karatay büyük erkekler point fighting branşı 57 kiloda üçüncü oldu.

Diğer yandan Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan 2'nci Geleneksel Emet Termal Otel Turizm Haftası Kick Boks Şampiyonası'nda artı 70 kilo full contact branşında Gökçenur Tarhan birinci, 81 kilo full contact branşında Davut Kaya üçüncü, 55 kilo light contact branşında Çağla Çetin birinci, 50 kilo light contact branşında Fatma Sezgin üçüncü, 52 kilo light contact branşında Mehmet Kılıç üçüncü, Serkan Avcı ikinci, 57 kilo light contact branşında Selahaddin Yaman üçüncü, artı 47 kilo point fighting branşında Fadime Atalay üçüncü, 28 kilo point fighting branşında Edanaz Savaş ikinci, 50 kilo point fighting branşında Talat Atak üçüncü oldu. Minikler müzikli formda ise Burdur takımı birinci oldu.