Kick boksçu oğlunu şampiyonalara göndermek için atık topluyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Mehmet Ömürlü (45), kendisi gibi kick boksçu olan oğlu Ömer Ömürlü\'yü (15) çeşitli kentlerde düzenlenen Türkiye şampiyonalarına göndermek için sokakta atık kağıt ve plastik toplayıp, satıyor.

Asgari ücretle bir şirkette çalışan Mehmet Ömürlü, topladığı atık kağıt ve plastikleri satarak oğlu Ömer\'i kick boks şampiyonalarına göndereceğini söyledi. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Ömürlü kendisinin de 28 yıldır kick boks yaptığını belirtti. Maddi imkânları iyi olmadığı için bir süre önce Antalya\'da yapılan kick boks şampiyonasına oğlunu gönderemediğini ifade eden Ömürlü şöyle konuştu:

\"2 senedir oğlumu şampiyonalara hazırlıyorum. Ancak maddi olanaksızlar nedeniyle Antalya\'da yapılan şampiyonaya oğlumu gönderemedim. Şampiyona 8 gün sürüyor. Maliyeti 840 TL. Otel parası, yol parası, katılım parası derken 1000 lirayı geçiyor. Önümüzdeki nisan ayında Uluslararası Kick Boks Şampiyonası var. Yine Antalya\'da yapılacak. Bu maça da aynı şekilde 1000 liradan fazla para gidecek. Elazığ\'da da 27 Haziran\'da Türkiye şampiyonası seçmeleri var. Buraya da en az 700 lira civarında bir para gidecek. Bir sporcunun 3 şampiyonaya gidebilmesi için yaklaşık 3 bin liraya ihtiyacı var. Bu 3 şampiyonaya katılan sporcular puan toplama usulü ile Milli Takım\'a seçilecekler. Bizler de veliler olarak soruyoruz, bu 3 bin lirayı hangi veli cebinden çıkartabilecek, hangi sporcu, kaç maça katılabilecek?\"

Mehmet Ömürlü, oğlu Ömer Ömürlü\'nün geçen yıl Türkiye 2\'ncisi olduğunu, uluslararası şampiyonada da 3\'üncülük elde ettiğini kaydetti. Bu şampiyonalara oğlunu borç para ile gönderdiğini belirten baba Ömürlü, \"Bu sene de öyle bir karar alındı ki bu 3 şampiyonaya katılmak zorundasın. Burada puan toplayacaksın ve 1\'inci olan, en çok puanı toplayan Milli Takım seçmesinde milli sporcu olacak. Bu başarılı sporcuların önünü kapatarak biz bu kick boksu nereye kadar taşıyabileceğiz?\"

Oğlunu şampiyonaya gönderebilmek için atık kağıt ve plastik toplayıp sattığını anlatan Mehmet Ömürlü, şöyle dedi:

\"Oğlum için böyle bir eziyete katlanıyorum. Parası olmayan şampiyonaya katılamayacak mı? Velilerin hepsi maddi açıdan çocuklarını spora gönderemediklerini söylüyorlar. Bizim salonumuzda yaklaşık 260 kişi varsa bunlardan 1 kişi şampiyonaya gidebildi. Başarılı sporcuların önü kapanıyor. Topladığım kağıt, plastik ve naylonları satıp oğlumu nisan ayında Antalya\'da yapılacak şampiyonaya göndereceğim. Daha fazla toplayabilirsem 27 Haziran\'da Elazığ\'a göndereceğim. Oğlumu şampiyonaya gönderebilirsem önünü açacağım, gönderemezsem biz sporu bırakacağız.\"

BABASIYLA ANTRENMAN YAPIYOR

Babası ile antrenman yaptıklarını belirten Ömer Ömürlü ise \"2 yıldır kick boks sporu yapıyorum. Uluslararası şampiyonada 3\'üncü olmuştum. Türkiye 2\'nciliğim de var. Şampiyonalara katılabilmem için babam kağıt topluyor ama bu yeterli olmuyor. Çünkü turnuvalar çok masraflı oluyor. Federasyon çok ağır şartlar koyuyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Amatörde iyi başarılar elde ederek ileride profesyonelde de başarılar elde etmek istiyorum\" diye konuştu.



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