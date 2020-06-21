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Kick boks sporcusu, trafikte kendisine saldıran 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi: Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum

21 Haziran 2020 18:00

Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö., üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu 26 yaşındaki Ümit Ö., üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., olayla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Bana kafayı taktılar, arabayı önüme kırdılar. Ben kavga etmemek için arabadan inmedim. Evime kadar takip ettiler ve kendimi korumak zorunda kaldım. O arkadaşları da tanımam etmem, hayatımda ilk defa gördüm. Trafik magandalığı dedikleri bu oluyor herhalde. Ama bu sefer yanlış kişiye çattılar, bunun da farkına varmışlardır umarım. Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum."

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