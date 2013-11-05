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Spor

Kıbrıs'taki çözüm çabalarında futbol siyasetin önüne geçti

Kıbrıs ve Rum futbol federasyonları uluslararası maçlara tek çatı altında katılmaya hazırlanıyor

05 Kasım 2013 07:33

UEFA ve FIFA yetkililerinin de katılacağı bugünkü toplantıda,  Kıbrıs Türk ve Rum futbol federasyonlarının uluslararası müsabakalarda tek çatı altında temsil edilmesi için formül aranacak.

İki tarafın futbol federasyonlarının uluslararası müsabakalarda tek çatı altında temsil edilmesi gündemde.

Kıbrıs Türk ve Rum futbol federasyonlarının başkanları, bu amaçla Zürih'teki FIFA'nın merkezinde biraraya gelecek. Çalışmalara bizzat FIFA ve UEFA başkanları da destek verecek.

Eğer iki tarafın kabul edeceği bir formül bulunursa, ambargo altındaki Kıbrıslı Türk futbolcular uluslararası müsabakalarda sahaya çıkabilecek.

Üzerinde çalışılan belgede, iki tarafın futbol federasyonlarının ada içindeki faaliyetlerini birbirinden bağımsız olarak sürdürmesi ancak Kıbrıs futbolunun uluslararası alanda tek temsiliyeti öngörülüyor.

FIFA’nın merkezindeki tarihi toplantıda ortaya çıkacak anlaşma metninin iki tarafın futbol federasyonlarının genel kurulunda eşzamanlı olarak referanduma sunulması hedefleniyor.

Sporda varılacak uzlaşmanın, önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen siyasi çözüm müzakerelerini de olumlu etkileyeceği belirtiliyor.

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