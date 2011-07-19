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KIBRIS'TA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR LEFKOŞA (A.A)

19 Temmuz 2011 17:18

-KIBRIS'TA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereleri sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 21 Ekim'e kadar haftada iki tam gün görüşme yapma konusunda anlaştı. 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve tüm özlü konuların görüşüleceği tam gün müzakerelerde ilk olarak ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığının ele alınması bekleniyor. Liderlerin, Kıbrıs müzakereleri kapsamında yaptığı görüşme sonra erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmendin ardından, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, 21 Ekim'e kadar haftada 2 gün toplantı yaparak, ana konularda yakınlaşma sağlamaya çalışacaklarını söyledi. Eroğlu, 7 Temmuz Cenevre üçlü zirvesinden sonrasındaki ilk görüşmelerinde, daha ziyade Ekim ayına kadar yapılacak görüşmelerin programını hazırlamakla meşgul olduklarını söyledi. Liderlerin, 21 Ekim'e kadar haftada 2 gün toplantı yaparak, ana konularda yakınlaşmaya çalışacağını kaydeden Eroğlu, ''4 gün Yönetim ve Güç Paylaşımı; 2 gün Mülkiyet; 2 gün Toprak; 1 gün AB; 1 gün Ekonomi ve 1 gün de İç güvenlik konularında toplantılar yaparak, bu başlıkları bağlamaya çalışacağız'' dedi. Derviş Eroğlu, toprak konusunun, gerek Cenevre'de alınan karar, gerekse BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da belirtildiği gibi, harita ve rakamlar konuşulacağından, en son görüşüleceğini söyledi. Eroğlu, kriterlerin yoğunlaştırılmış müzakerelerde ortaya konacağını belirtti. -''BM ELEKTRİK VERİLMESİNDEN MEMNUN''- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer da liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü liderler görüşmesinde BM'nin, Kıbrıs Rum yönetimine, askeri üsteki faciada ölenlerin yakınları için taziyelerini iletme fırsatı bulduğunu kaydetti. Downer, BM'nin ayrıca görüşmede, Kıbrıs Türk tarafından Kıbrıs Rum tarafına elektrik enerjisi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı ve toplumların bu olaydan olumlu mesajı görmesi temennisinde bulundu. Liderlerin 25 Temmuz Pazartesi ile 21 Ekim arasında haftada iki tam gün görüşme yapma konusunda anlaştığını belirten Downer, liderlerin bu dönem zarfında tüm özlü konuları ele alacağını söyledi. -GÖRÜŞMELERE KISA ARA- Downer, liderler arası görüşmelere, BM Genel Kurulu toplantısının yapılacağı Eylül'ün üçüncü haftası ile 7-21 Ağustos döneminde tatil amaçlı ara verileceğini kaydetti. Liderlerin tam gün görüşmelere altı başlıktan hangisiyle başlayacağı konusunda nihai bir karara varmadığını ifade eden Downer, ancak beklentisinin tam gün görüşmelere ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' ile başlanması ve ilk dört toplantının bu başlık için ayrılması yönünde olduğunu söyledi.

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