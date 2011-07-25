-KIBRIS'TA YOĞUN GÖRÜŞME DÖNEMİ LEFKOŞA (A.A) - 25.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelerde yoğunlaştırılmış görüşmelere başladı. Liderler, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un katılımıyla 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılan üçlü Kıbrıs zirvesinde alınan karar uyarınca, 21 Ekim'e kadar haftada iki tam gün görüşecek. Bu çerçevedeki ilk görüşmeyi yapan liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında bir araya geldi. Görüşmeye Buttenheim da katılıyor. Tüm özlü konuların görüşüleceği müzakerelerde ilk olarak ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığının ele alınması bekleniyor. Bugünkü görüşmenin, Rum yönetimi lideri Hristofyas'ın Fransa ziyareti nedeniyle tam gün değil, kısa süreli olması bekleniyor. -19 GÖRÜŞMEDEN SONRA YİNE ZİRVE- Liderler, 19 Temmuz'da yaptıkları son görüşmede, 25 Temmuz ile 21 Ekim arasında haftada iki tam gün görüşme konusunda anlaşmıştı. Bu süre zarfında 19 görüşme yapılarak tüm özlü konular ele alınacak. Liderler görüşmelere, sadece BM Genel Kurul toplantısının yapılacağı Eylül ayının üçüncü haftası ile 7-21 Ağustos arasında tatil amaçlı ara verecek. Yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından BM Genel Sekreteri Ban'ın Ekim ayında yeni bir zirve çağrısı yapacağı belirtilmişti. Liderler, dördüncü üçlü görüşmeyi New York'ta yapacak.