-KIBRIS'TA YENİ MÜZAKERE TAKVİMİ BELİRLENDİ LEFKOŞA (A.A) - 06.12.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakerelerinde bu ayki görüşme takvimini belirledi. Buna göre liderler 13, 21 ve 28 Aralıkta bir araya gelecek. Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler çerçevesinde bugün 17. kez bir araya gelen liderler, temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu'nun geçen hafta yaptığı görüşmede ele aldıkları konuları görüşerek bir müzakere takvimi belirledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün prosedür üzerinde durduklarını ve temsilcilerin ele aldığı konuları değerlendirdiklerini belirtti. Liderlerin bu ay yapacağı görüşme takvimini belirlediklerini, bu kapsamında 13, 21 ve 28 Aralıkta görüşeceklerini aktaran Eroğlu, temsilcilerin de haftada 2 kez görüşeceğini ve müzakerelerdeki 6 başlık üzerindeki tıkanıklıkları, yakınlaşılan konular ile tarafların olmazsa olmazlarını görüşüp değerlendireceğini söyledi. Bu uygulamanın ocak sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Eroğlu, temsilcilerin ele aldığı konuların, liderlerin değerlendirmesine sunulacağını kaydetti. ''Bizim üzerinde durduğumuz, Kıbrıs'ta iki halkın liderlerinin müzakereleri sürdürmesi ve bir uzlaşmaya varılma yollarının aranmasıdır'' diyen Eroğlu, bu yolun bulunup bulunmayacağının da müzakerelerde görüleceğini ifade etti. Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelerde bir anlaşmaya varma konusunda samimi olduklarını ifade eden Eroğlu, bir soru üzerine, temsilcilerin geçen toplantıda ekonomiyi ele aldığını, bir sonraki toplantıda ise Rum tarafının toprak konusundaki düşüncelerini gündeme getireceğini düşündüklerini söyledi.