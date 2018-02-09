Kıbrıs'ta yeni doğalgaz yatağı keşfedildi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yorgo Lakkotripis, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin ada açıklarında yaptıkları arama sondajı çalışamalarında 'büyük bir doğalgaz yatağı' keşfettiğini duyurdu.

“Elde edilen veriler büyük bir saf doğalgaz varlığını ortaya koydu”

Gazetecilere açıklama yapan Lakkotripis "3.825 metre derinlikten elde edilen veriler büyük bir saf doğalgaz rezervinin varlığını ortaya koyuyor" dedi.

Rum bakan kaya formasyonunun da doğalgaz yatağının 'çok iyi kalitedeki bir rezerv' olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Lakkotripis "Bu bizim doğalgaz rezervlerimizin büyüdüğünü göstermesi ve bir yağ devresi ile karbon yutağının varlığını doğrulaması açısından özellikle olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Bulunan doğalgazın önemli bir bölümünün etan ve metan gazlarından oluştuğunu belirten Lakkotripis, normal doğalgazda ise propan ve bütan gazlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Rum bakan rastlanan jeolojik yapının Mısır açıklarında 2015'te Eni şirketi tarafından keşfedilen ve Akdeniz'in en büyük gaz sahası olarak bilinen 'Zohr'a benzediğini söyledi.

Doğalgaz miktarının belirlenmesi için 6. parselde çalışmalar sürecek

Total ve Eni şirketleri geçen yıl aralık ayında 'Kalipso' olarak da anılan 6. parselde doğalgaz yatağı aramak için ortak çalışmalara başlamıştı

Total ve Eni 6. parseldeki doğalgaz miktarını belirlemek için çalışmalarını sürdürecek.

Eni'nin ayrıca Güney Koreli Kogas ile birlikte 3. parselde arama sondajı çalışamalarına başlayacağı, ABD'li ExxonMobil'in de 2018'in 2. yarısında iki adet sondaj çalışması yapmayı planladığı belirtiliyor.