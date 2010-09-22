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Dünya

KIBRIS'TA TÜRK VE RUM SİYASİ PARTİLERİ GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A)

22 Eylül 2010 19:15

-KIBRIS'TA TÜRK VE RUM SİYASİ PARTİLERİ GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2010 - KKTC ve Kıbrıs Rum kesiminden bazı siyasi partiler, Slovakya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin organize ettiği rutin toplantılar çerçevesinde, Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de bir araya geldi. KKTC'deki Birleşik Kıbrıs Partisi'nin (BKP) ev sahipliği yaptığı toplantının sonunda, Slovakya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anna Turenicova açıklama yaptı. Turenicova, bugünkü toplantıda, ev sahibi BKP'nin isteği üzerine, ''Toprak, mülkiyet ve nüfusun Kıbrıs sorununun çözümündeki önemi'' konusunun ele alındığını belirterek, partilerin, ''konunun uluslararası hukuk ve temel insan haklarına saygı çerçevesinde ele alınması gerektiği'' yönünde fikir birliğine vardıklarını söyledi. Slovak Büyükelçi, partilerin ayrıca, ''federal bir çözümün en kısa zamanda elde edilebilmesi için beraber çalışmaya hazır olduklarını'' bir kez daha bildirdiklerini kaydetti. Partilerin bir sonraki toplantısı 20 Ekimde Ledra Palace Otel'de yapılacak. Toplantıya KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP),  Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP); Kıbrıs Rum kesiminden ise komünist AKEL partisi, Yeşiller partisi, Demokratik Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Sosyalist EDEK partisi ve Birleşik Demokratlar Hareketi'nden (EDİ) yetkililer katıldı.

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