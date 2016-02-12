Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerde ilerleme kaydedildi



Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades adanın bölünmüşlüğüne son verme amaçlı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Anastasiades, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile Kıbrıs'ın federatif yapısının esasları üzerinde mutabakat sağladıklarını söyledi.

Anastasiades'in verdiği bilgilere göre Türk ve Rum toplumlarının 20'şer üyeyle temsil edileceği bir üst meclis kurulacak. Bu meclis halk grupları arasındaki siyasi dengenin korunmasını sağlayacak. Ada nüfusunun yüzde 75'ini Rumlar oluşturuyor.

Kıbrıs'ın federatif yapısında bir merkezi hükümet ile iki kısmi devletin hükümetleri olacak. Kıbrıs Federasyonu Avrupa ortak para birimi Euro'yu kullanacak.

'Açıklık getirilmeyi bekleyen önemli konular var'

Anastasiades, televizyondan da yayınlanan konuşmasında bazı önemli hususlara ise henüz açıklık kazandırılamadığını söyledi.

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan'ın desteklediği darbeyi izleyen Türk askeri müdahalesiyle bölünmüştü. Rum kesimi 2004 yılında Avrupa Birliği'ne alındı. Avrupa hukuku sadece, devletler topluluğu tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan Güney Kıbrıs'ta geçerlilik taşıyor. Türkiye'nin askeri birlik üslendirdiği Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını yalnızca Türkiye resmen tanımıştı.