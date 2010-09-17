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Dünya

KIBRIS'TA TEMSİLCİLER MÜLKİYETİ GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A)

17 Eylül 2010 00:55

-KIBRIS'TA TEMSİLCİLER MÜLKİYETİ GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 16.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde bir araya gelerek, mülkiyetle ilgili önerileri görüştü. Özersay ile Yakovu, bugün öğleden sonra, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık üç saat sürdü. Kudret Özersay yaptığı açıklamada, verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Özersay, ''Taraflardan biri, sunduğu önerilerle ilgili olarak karşı tarafın sorularını yanıtladı. Yarın gerçekleşecek toplantıda ise diğer taraf, sunduğu önerilerle ilgili karşı tarafın sorularını yanıtlayacak'' dedi. Özersay ile Yakovu, yarın, Lefkoşa ara bölgede müzakerelerin gerçekleştiği binada yeniden bir araya gelecek. -EROĞLU YARIN DENKTAŞ VE TALAT’LA GÖRÜŞECEK- Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yarın, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. -EROĞLU'NUN REUTERS'E DEMECİ- Derviş Eroğlu, Reuters ajansına verdiği demeçte, daha önce 2010 sonuna kadar bir çözüm görmek istediklerini söylediklerini anımsatarak, Kıbrıs Rum kesiminde 2011'deki parlamento seçimlerinin, daha sonraki yıl da Türkiye'deki seçimlerin barış sürecini yavaşlatabileceğini ifade etti. ''Müzakerelerin çok yavaş ilerlediğini söylemek zorundayım'' diyen Eroğlu, ''Tartışılması gereken her şeyin tartışıldığını ancak Hristofyas'ın (Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas) kendisini suçlayarak ve uzlaşmayan taraf olarak niteleyerek daha fazla zaman kazanmaya çalışıyor göründüğünü'' söyledi. Eroğlu, iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini belirterek, ''Ağrı olacak, o ağrıyı paylaşalım'' dedi.

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