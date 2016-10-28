Kıbrıs'ta saatler de bölündü

Kıbrıs'ta Türk ve Rum kesimleri pazar gününden itibaren farklı saat dilimlerine geçecek. Saat farkı, Rum kesiminin kış saati uygulamasına geçmesi, Türk kesimininse Türkiye gibi yaz saatinde kalarak değişikliğe gitmemesi üzerine oluşacak. Böylece ilk kez Kıbrıs'ın iki kesimi arasında saat farkı oluşacak.

İki kesimden de birçok insan iş, çalışma ya da gezme amacıyla her gün diğer kesime geçiyor. Saat farkı nedeniyle nasıl bir düzenleme yapılacağı, hangi saatin esas alınacağı henüz vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Lefkoşa'nın iki bölümü arasında da saat farkı oluşacak.

Güney Kıbrıs'taki devlet radyosunda kış saati uygulaması nedeniyle oluşacak zaman farkı, "Tek bir adımla, farklı bir zaman dilimine geçiş. Bu çılgınlık” sözleriyle değerlendirildi.

Saat farkı en fazla BM yönetimindeki ara bölgede sorun oluşturacak. Ara bölgenin hangi saat uygulamasını esas alacağı henüz bilinmiyor. İki tarafın liderlerinin görüşmelerini yürüttüğü ara bölgede hangi saate göre görüşüleceği, ortak görev yapılan bölgedeki çalışma mesailerinin nasıl olacağı da henüz belirsizliğini koruyor.

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DW/dpa/GA/BK