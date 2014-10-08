Kıbrıs'ta Rumlar müzakereden çekildi



Kıbrıs hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, "karara, Türkiye’nin kışkırtıcı ve saldırgan faaliyetlerinin neden olduğunu" açıkladı.

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki Türk faaliyetlerini kınayan Hristodulidis, Türkiye’nin faaliyetleriyle Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ve BM’nin Deniz Hukuku’na ilişkin uluslararası anlaşmasının çiğnendiğini savundu.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in diğer siyasi parti liderleriyle görüştükten sonra sözkonusu karara vardığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs lideri Derviş Eroğlu ile müzakereler çerçevesinde yarın Lefkoşa’da bir araya gelecekti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, görüşmenin iptal edildiği doğrulandı. BM Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide, "müzakerelerin geleceğini belirlemek üzere taraflarla ayrı ayrı görüşeceğini" açıkladı.

Kuzey Kıbrıs lideri Eroğlu ise Rumların müzakerelerden çekilme kararını kınadı. Eroğlu, "Bu karar, Rumların barış müzakerelerinde samimi olmadıklarını ortaya koyuyor" dedi.

Doğalgaz rezervleri nasıl etkiliyor?

Barış müzakereleri bu yılın başında iki tarafın da iki toplumlu bir federal oluşum altında Adanın birleşmesini öngören belgeyi kabul etmesiyle iki yıllık aradan sonra yeniden başlamıştı. Ancak iki taraf, enerji paylaşımı ve yerlerinden edilmiş insanlar konusu da dâhil olmak üzere pek çok konuda uzlaşı sağlayamamıştı.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleri, Kıbrıs ile Türkiye arasında gerginlik oluşturan noktalar arasında sıralanıyor. Ankara, Güney Kıbrıs'ın doğalgaz sondaj çalışmaları yapmayı planladığı bölgenin Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde kaldığını öne sürmüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta petrol ve doğalgaz arayan şirketleri uyarmıştı.